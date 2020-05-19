دييجو مارادونا يبكي ويتذكر طفولته البائسة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، متأثرا للغاية خلال مقطع فيديو أرسله إلى منظمة خيرية تقوم بتوزيع الطعام على الأحياء الفقيرة في الأرجنتين، وذلك بعد تذكره لطفولته التي عانى خلالها من الفقر.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد طالب بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال المكسيك عام 1986، في مقطع الفيديو، بتقديم المساعدة لإطعام المحتاجين.

ماردونا قال: “ها نحن ذا، إلى أصحاب القلوب التضامنية إليكم كل حبي وحناني.. من فضلكم ساعدوا الناس على أن يحصلوا على الطعام.. أنا لا أقدم عرضا أو ما شابه، فقد مررت بمثل هذه الظروف، لقد عانيت كثيرا في طفولتي”.

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دييجو مارادونا وهو المدير الفني الحالي لفريق خيمناسيا لابلاتا لم يتمكن من إخفاء مشاعره وتأثره، واختتم الفيديو القصير وهو على وشك البكاء.

مارادونا، بهذا الفيديو يكون قد واصل جهوده من أجل مساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد في بلاده، عبر رسالة جديدة وجهها إلى مواطنيه.. حيث تعد تلك المحاولة هي أحدث محاولات مارادونا من أجل تخفيف وطأة كورونا عن الأحياء الفقيرة في بلاده، والتي باتت تعيش في مآس أكبر بسبب الفيروس الذي أفقد الكثير من الأرجنتينيين وظائفهم.