الامارات | الريال والبايرن والإنتر تطلق كأس تضامنية لتكريم العاملين في مكافحة "فيروس كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال والبايرن والإنتر تطلق كأس تضامنية لتكريم العاملين في مكافحة "فيروس كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أندية ريال مدريد الاسباني، بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة جديدة تحمل مسمى "كأس التضامن"، على أن تقام عام 2021، ويعود ريعها إلى العاملين في القطاع الصحي، كما اعلن عملاق مدريد ذلك اليوم.

وجاء في بيان صادر عن نادي العاصمة الاسبانية "سينظم ريال مدريد، مع بايرن ميونيخ وانتر ميلان الكأس الاوروبية للتضامن عام 2021 من اجل جمع التبرعات للعاملين في القطاع الصحي في اسبانيا وايطاليا اللتين تكافحان تفشي فيروس كورونا المستجد".

وبموجب هذه المسابقة، ستقام ثلاث مباريات عام 2021 في مدريد، ميونيخ وميلانو في مواعيد تحدد لاحقا، واضاف البيان "في كل الاحوال، ستقام هذه المباريات عندما يصبح ممكنا عودة الجماهير الى المدرجات".

وستقام مباراة ريال مدريد وانتر ميلان في مدريد، وانتر ميلان مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ. وفي خلال كل مباراة، سيدعو كل ناد مضيف العاملين في مجال الصحة في مدينته لمتابعة المباراة في خطوة لشكرهم على العمل الذي يقومون به من اجل مكافحة وباء "كوفيد-19". وختم البيان "تهدف الاندية الثلاثة الى البعث برسالة تضامن واخوة بين مختلف الشعوب الاوروبية وتريد التعبير عن تضامنها، احترامها وامتنانها لهؤلاء الابطال".

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