الامارات | اتحاد الكرة يمدد فترة دراسة ملف المدرب الجديد للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمدد فترة دراسة ملف المدرب الجديد للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الرابع بنظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، حيث قررت تمديد فترة دراسة ملف المدرب للجديد للمنتخب.

وشارك في الاجتماع أيضا، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة سيف المنصوري، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني، وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي ومحمد عبيد حمدون وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات مقرراً.

وأكملت اللجنة مناقشة ملف أسماء المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة حسب المعايير والشروط المحددة المتعلقة بالخبرة وإنجازات كل مدرب، وفق متطلبات المرحلة المقبلة، التي تشهد خوض المنتخب المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

ومنحت اللجنة فريق العمل المُكلف المزيد من الوقت لانهاء الملف، وذلك من خلال التواصل والتفاوض مع المدربين المرشحين، تمهيداً لرفع الأسماء النهائية إلى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد.

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واطلعت اللجنة على التقرير الفني المقدم من الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2004 بقيادة المدرب ماجد سالم، والذي تضمن خطة عمل ومتابعة استئناف تدريبات اللياقة البدنية للاعبين (عن بعد)، اعتبارا من 30 الجاري لـ27 لاعبا من المرشحين ضمن القائمة الموسعة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 سنة، المقررة في البحرين من 16 سبتمبر إلى 3 اكتوبر 2020. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد 18 يونيو المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة آسيا تحت 16 عاماً.







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