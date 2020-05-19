الامارات | ماذا قال يورغن كلوب رداً على مقترح إلغاء الدوري الإنجليزي دون تحديد هوية البطل

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال يورغن كلوب رداً على مقترح إلغاء الدوري الإنجليزي دون تحديد هوية البطل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب إن "إنكار حق ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم إلغاء ما تبقى من الموسم بسبب جائحة فيروس "كورونا COVID-19"، سيكون أمراً غير عادل، ومن الخطأ وضع نهاية مبكرة للموسم، وحرمان ليفربول من المجد والفوز باللقب".

وأوضح كلوب في حديثه لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن: "هناك حديث عن رغبة الناس في إلغاء الموسم دون تحديد هوية البطل، مع العلم أننا لعبنا 76 بالمائة من الموسم، وهناك من يرغب في حذف كل ذلك".

وأضاف: "هذ القرار لو تم إعلانه، سيكون غير عادل، فنحن في المركز الأول بفارق مريح، وهذا الموسم الذي يجب أن نصبح فيه أبطالاً".

وأكمل: "التعامل مع أزمة "كورونا" من الأشياء الهامة للغاية، لكن هذا لا يعني أن بعض الأشياء ليست ذات أهمية على الإطلاق لمجرد أنها الأقل أهمية، وأعتقد أن هناك أشياء أسوأ في الحياة من عدم أن نصبح أبطالاً، فالكثير من الناس حولنا يعانون من مشاكل كبيرة، وهناك الكثير من الناس يموتون، ويحدث ذلك، ولكن في الوقت الحالي السبب هو فيروس لم نعلمه جميعاً".

واستطرد قائلاً: "لا يمكننا الاستعداد لكل شيء، ولكن علينا ايضاً أن نتفاعل كثيراً، وهذا هو الجزء الأكبر من حياتي، كرد فعل على الأشياء التي لم أتوقعها".

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وبدا كلوب واثقاً من أن رابطة "الدوري الإنجليزي" ستجعل الملاعب التدريبية آمنة أمام اللاعبين، كما فعلت الأندية في ألمانيا، وقال: "يتساءل البعض كيف يمكنني التفكير في كرة القدم في لحظات يموت فيها الناس، لكنني أؤكد أن لا أحد يفعل ذلك، لكن علينا ان نستعد للوقت التالي، لأنه سيأتي بالطبع، فعندما يتعلق الأمر بكرة القدم، هذا يعني أننا سنبدأ بالتدريب في مرحلة ما، وللتأكد من سلامة الجميع، فمن المؤكد أنه سيتم اتخاذ تدابير صارمة.

واختتم: "كما تم صنعها في ألمانيا، يجب أن يتم أخذها الآن في إنجلترا، وستكون مراكز تدريب الأندية الإنجليزية الاحترافية هي الأكثر أماناً".

يذكر أن نادي ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بـ 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويحتاج إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990.





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