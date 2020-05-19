شكرا لقرائتكم ملك سمير لاعبة القوى المصابه بكورونا: أطالب وزارة الرياضة بمساعدتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية اشتباهإ صابة ملك سمير لاعبة العاب القوى ، بفيروس كورنا ، بعد مخالطتها لأحد الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص الخليج 365 على التواصل مع اللاعبة ، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها .

وقالت ملك سمير فى تصريحات لـ"الخليج 365": إنها خالطت أحد الحالات ، والتى توفت يوم 13 مايو ، حيث كنت مخالطة للحالة منذ 10 أيام ، ولم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة : " حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القئ بالدم ، مع تكسير فى الجسم ".

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وأضافت ملك سمير، أنها توجهت إلى المستشفى يومين متتاليين ، وخضعت للتحاليل و أشعة على الحنجرة ، و تم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها ، ومن المنتظر ان تظهر نتيجة المسحة غدا الاربعاء ، ا لاانهم طلبوا منى العودة الى المنزل وعزل نفسى فى غرفة ، فى ظل الازدحام بالمستشفيات .

وناشدت ملك سمير، الدكتور أشرف صبحى لمساعدتها و التدخل لإنقاذها ، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى ، خاصة وأن والدتها بدأت الأعراض تظهر عليها أيضا ، قائلة :" امى اتعدت منى " ، كذلك طلبت تدخل اتحاد اللعبة ايضا خاصة وانها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات

كانت ملك سمير نشرت عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى عن خضوعها لمسحة الكورونا ، و تنتظر نتيجة التحليل مطالبة أى فرد اختلط بها بالعزل و الخضوع للتحليل .