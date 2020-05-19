شكرا لقرائتكم شاهد .. حسام عاشور يتحدى ابنه فى لعب "الدومينو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى حسام عاشور قائد النادي الأهلي، ملل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا العالمي بلعب الدومينومع نجله، حيث نشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال لعبه مع نجله.

وطالب مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور بتحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على عرض الإدارة الحمراء وقبول عرض الاعتزال، أو الرحيل عن النادي والانتقال لناد أخر عقب تأكيده أنه ما زال قادرًا على العطاء لمدة موسمين على الأقل، وما زال حسام عاشور في مرحلة استشارة من حوله فيما يخص مستقبله الكروي، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية في السنوات القادمة، وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي، خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم في الوقت الذي يري عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الآن على أقل تقدير.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن عاشور يُفضل الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مفضلاً أياهم على العروض المحلية التي تلقاها لرغبته في عدم ارتداء قميص أي نادي في مصر غير الأهلي.