شكرا لقرائتكم إنجلترا تبحث الاستعانة بـ"المؤثرات" لتعويض غياب الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث القائمون على الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إمكانية اللجوء لمؤثرات صوتية ومرئية لتعويض غياب الجمهور عند نقل المشهد من داخل الملاعب إلى مشاهدي التلفزيون إذا ما تقرر عودة مباريات البطولة المتوقفة منذ نحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا.

ووافقت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين على عودة الفرق للتدريبات في مجموعات صغيرة بداية من اليوم الثلاثاء أملا في العودة للتدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل ومن ثم استئناف المباريات بعد ذلك.

وعادت مباريات الدوري الألماني إلى الملاعب يوم السبت الماضي دون حضور جماهيري ومضت الأمور دون مشكلات كبيرة وهو ما يمثل تشجيعا للدوري الانجليزي لكن الرئيس التنفيذي للرابطة الانجليزية ريتشارد ماسترز قال إن البطولة تبحث في إمكانية اللجوء لبعض الخطوات لتحسين تجربة مشاهدي التلفزيون في متابعة المباريات بدون جمهور إذا ما تقرر استئناف المباريات في يونيو حزيران المقبل كما هو مخطط.

وأبلغ ماسترز الصحافيين: أعتقد أننا سننتهج أسلوبا مختلفا. لكنه ليس أفضل بل هو أسلوب مختلف قليلا فيما يتصل بتجربة المشاهدة من ملاعب خالية وهو أحد المواضيع التي تسنى لنا بحثها مع الأندية اليوم.

Advertisements

وكان تأثير غياب الجمهور واضحا تماما في مباريات الدوري الألماني بينما كان اللاعبون المصدر الوحيد للضوضاء والأصوات إلى جانب صوت المعلق.

وقالت مصادر على صلة بالمحادثات إن جميع الخيارات مطروحة على مائدة البحث وتتضمن إضافة أصوات تحاكي أصوات الجمهور وكذلك صور تحاكي جماهير المباريات تعويضا عن المدرجات الخالية، بينما أشار ماسترز إلى إنه لم تتخذ بعد أي قرارات فيما يتصل باستخدام مثل هذه الوسائل.

وهناك عدد من الشركات التي يمكن أن توفر مثل هذه التقنيات والأجواء ومنها تلك التي توفر أصوات جماهيرية وأجواء إثارة خلال المباريات.

وفي الوقت الذي تعكف فيه الرابطة وجهات البث على تقييم وبحث مثل هذه الخيارات يتحول التركيز الآن إلى اللاعبين العائدين إلى مراكز التدريب يوم الثلاثاء.

والتدريبات في البداية ستكون في مجموعات صغيرة لا تزيد كل منها عن خمسة لاعبين مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز التدريب وحولها، وسيخضع اللاعبون للفحص بصورة منتظمة ويتوقع أن تعلن أول النتائج بداية من يوم الثلاثاء.