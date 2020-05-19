شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يتحدى ملل كورونا بلعب "الدومينو" مع نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى حسام عاشور قائد النادى الأهلى، ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا العالمى بلعب الدومينو مع نجله، ونشر عاشور صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال لعبه مع نجله، وطالب مسئولو النادى الأهلى حسام عاشور بتحديد موقفه النهائى سواء بالموافقة على عرض الإدارة الحمراء وقبول عرض الاعتزال، أو الرحيل عن النادى والانتقال لناد آخر عقب تأكيده أنه ما زال قادرًا على العطاء لمدة موسمين على الأقل، وما زال حسام عاشور فى مرحلة استشارة من حوله فيما يخص مستقبله الكروى، قبل اتخاذ قراره النهائى سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية فى السنوات المقبلة، وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلى منهم عماد متعب وحسام غالى وشريف إكرامى ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائى، خاصة أنه ليس هناك حاجة للاستعجال فى ظل توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.



حسام عاشور

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى تجديد عقد حسام عاشور الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم فى الوقت الذى يرى عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الآن على أقل تقدير.

وعرض الأهلى على عاشور استثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادى؛ ويتحمل الأهلى كل تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلى ومنها الاتحاد السكندرى وسموحة، إلا أن عاشور يُفضل الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجى مفضلاً أياهم على العروض المحلية التى تلقاها لرغبته فى عدم ارتداء قميص أى نادٍ فى مصر غير الأهلى.