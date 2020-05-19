شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم تجديد الاشتراك السنوى فى أندية "سيتى كلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو أندية "سيتى كلوب" عن رسوم تجديد الاشتراك السنوى لأسرة مكونة من 5 أفراد، بواقع 500 جنيه للعضو العامل و350 للعضو التابع و150 جنيه لكل طفل حتى 3 أطفال فقط، و500 جنيه للأخت و750 جنيه للأخ و500 جنيه لوالد أو والدة الزوجة أو الزوج، فيما تم تحديد مبلغ تجديد 200 جنيه للطفل الأول والثانى والثالث من الزوجة الثانية و300 جنيه للطفل الرابع أو الخامس أو السادس من الزوجة الثانية.



سيتى كلوب

حرص نادى سيتى كلوب على توفير أماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

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وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.