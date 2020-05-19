شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شيرى محمد لاعبة الأهلى: مليش فى المطبخ وعاوزة أكون عارضة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى شيرى محمد لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم .. من صغرى مواظبة على الهواية دى .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

للأسف مليش فى المطبخ خالص .

من نجمك المفضل ؟

أمير عيد .

من مطربك المفضل ؟

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عمرو دياب .

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

عارضة أزياء .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

نفسى أخد حقى ولكن بتجاهل .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش حد معين .. لم أتابع السينما.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال .. متعودة عليه ومريح.