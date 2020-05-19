شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يستعيد ذكريات الحصول على بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك الأسبق ذكريات حصوله على بطولة كاس مصر مع الفريق الأبيض بصورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بصحبة ثلاثى الفريق الزملكاوى إسلام جمال مدافع الفريق الذى انتقل للاتحاد السكندرى بداية الموسم الحالى وحازم إمام ومحمود حمدى الونش ثنائى الفريق الأبيض بصحبة بطولة الكأس.



باسم مرسى

ويرى باسم مرىسى أن الأهلى يستحق التتويج ببطولة الدورى حال عدم استكمال الموسم الحالى جراء جائحة كورونا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.

وأكد باسم مرسى أن الأهلى قدم موسما جيدا وهو حامل اللقب فى الموسم الماضى والفارق بينه وبين صاحب المركز الثانى كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدورى لو تم إلغاء المسابقة حالياً، موضحاً أن نفس الأمر ينطبق على نادى ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

وقال مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحالى إنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الإصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً فى المباريات.