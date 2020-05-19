شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى ينعى صالح كامل: اللهم ألهم الشعب السعودى والعربى الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم النادى الأهلى والمنتخب السابق، رجل الأعمال الشيخ صالح كامل الذى وافته المنية مساء أمس عن عمر 79 عاما، وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بموقع "تويتر" منذ قليل: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته , اللهم الهم أبناءه وأسرته وأحباءه وكل الشعب السعودى بوجه خاص والعربى بشكل عام الصبر والسلوان".



مجدى عبد الغنى على تويتر

وظل الراحل الشيخ صالح كامل من أشد الداعمين لمصر ، ولا سيما فى المواقف الصعبة التى كانت كثر بحاجة لمساهمة رجال الاعمال لدعم الاقتصاد، وجاء الراحل للمشاركة في اهم مؤتمرات مصر فى مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ على رأس وفد يضم 100 رجل أعمال ومستثمر لدعم الاقتصاد المصرى، حيث قال وقتها الشيخ صالح كامل، إنه جاء إلى المؤتمر الاقتصادي على رأس وفد مكون من 100 من رجال أعمال سعوديين لبحث الفرص الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد المصري وتحقق معدلات تنمية عالية في مجال خدمة المواطن المصري والعربي.

ومن أشهر ما قاله الراحل عن مصر مقولته: "إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم فى السعودية وباكستان"، وهى المقولة التى أثارت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول حب رجال الأعمال العرب لمصر، وعلى رأسهم الراحل الذى كانت له الكثير من التصريحات حول حبه لمصر وتفضيل الاستثمار بها .

ومن آخر تصريحات الراحل قوله إن مصر تتمتع بعدد من الميزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.