شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم بطولة الجمهورية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الجمهورية للبومزا أون لاين للفئة العمرية 9 سنوات، حيث عرض كل لاعب الحركات خلال تواجده فى المنزل عن طريق الفيديو زووم، بمتابعة من رئيس الاتحاد، وكذلك لجنة الحكام برئاسة عماد السرية، وكذلك مسئولى لجنة المسابقات برئاسة أحمد رضوان.

وكان اتحاد الكاراتيه نظم بطولة لأصحاب الهمم عن طريق برنامج أون لاين بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوى، ولجنة مشكلة من جيانا فاروق وهادية حسنى ومحمد ايهاب، على أن تكون البطولة على مستوى الجمهورية عن بعد "أون لاين" مع صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة.

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ووضع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي ستة ضوابط لصرف منحة مدربي اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ اتحاد الكاراتيه رؤساء الأفرع التابعة للاتحاد بالضوابط التي سيتم من خلالها صرف منحة الكاراتيه وهي كشف أسماء متضمن رقم القيد وصورة من كارنيه موسم 2019-2020، بالإضافة إلى برنت تأمينات حديث أو صورة بطاقة المدرب (رقم قومي مدون عليها وظيفة المدرب)، وكذلك إقرار من المدرب بأنه لا يعمل في أي جهة أخرى وليس لديه تأمين، وحال ظهور عكس ذلك سيتم رد كل المبالغ. كما تضمنت الضوابط اقرار من الفرع بأن بيانات المدربين صحيحة وكذلك خطابا من الهيئة التابع لها المدرب.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه أعلن عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بشأن صرف إعانة عاجلة للمدربين الاكثر تضررا في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. أكد الدهراوي أنه تم التواصل مع المسؤلين بوزارة الشباب والرياضه لطلب الموافقه على قيام الاتحاد بصرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا لمواجهة تلك الازمه