شكرا لقرائتكم خبر عن بوجى المصارعة: عزومات رمضان كانت رايح جاى زى الماتشات وبساعد زوجتى أحيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الفتاح الشهير ببوجى، بطل المصارعة السابق، أن شهررمضان يتميز بطقوسه الاجتماعية التى تجمع العائلة، مشيراً إلى أنه ما قبل كورونا كان هناك الكثير من العزومات الأسرية، قبل أن يتسبب الوباء العالمى فى نشر حالة الفزع بين الناس ويتسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم، وبات الملايين مجبرون على البقاء في منازلهم كإجراء وقائى، وقال بوجى فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: العزومات فى رمضان كانت زى الماتشات رايح جاى، وأحياناً أساعد زوجتي فى عملية إعداد الطعام.

وأضاف بطل المصارعة: يجب أن ينتبه الرياضيون لتلك المرحلة الخطيرة بسبب البقاء في المنزل لفترة طويلة، وأن يحذروا من زيادة الأوزان، وعليهم ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعدم إهدار الوقت دون استفادة منه، فأنا مثلاً أستغل وقتى فى قراءة الكتب واكتساب معلومات جديدة.

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واستطرد بوجى: ليست لدى أمنيات كثيرة في الفترة المقبلة سوى أن يتم إيجاد علاج لفيروس كورونا في أقرب وقت، وأن تعود الحياة لطبيعتها، فقد كانت هذه نعمة كبيرة لم نشعر بقيمتها إلا بعد أن حرمنا منها، وبالنسبة للحياة الرياضية فقد حققت كل طموحاتي وأمنياتي فيها.

يعد بوجي أحد أبطال المصارعة الرومانية، ومثّل بوجي مصر في دورتين أولمبيتين صيفيتين (سيدني 2000 وأثينا 2004)، فحصل في الأولى على المركز الثامن، وفي الثانية لم يتأهل إلى الأدوار النهائية. وبعد توقف طويل لإصابة في ركبته، عاد للمنافسة، فحصل على ذهبية وزن 96 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط (إسطنبول 2010) وبطولة أفريقيا (القاهرة 2010).

وفي سنة 2011، فاز بفضية الجائزة الكبرى في باكو في نفس الفئة الوزنية، كما حصل على برونزية في نفس المسابقة والفئة الوزنية في تبليسي سنة 2011.