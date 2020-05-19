شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة بطل القرن الأفريقى بين الماضى الأهلاوى والتشكيك الزمالكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت من جديدة قضية بطل القرن الحقيقى إلى تصدر المشهد داخل الوسط الرياضى، وذلك بعد إعلان نادى الزمالك تشكيل لجنة لبحث الأمر من جديد وتقديم شكوى رسمية للفيفا للمطالبة بالتتويج بجائزة لقب القرن بدلا من النادى الأهلى الذى حصدها عام 2000.

الزمالك قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية فى هذا الأمر، وهى خطوة يراها البعض محاولة جادة لاستعادة حق النادى، بينما يعتبرها آخرون مضيعة للوقت وأن ما تم لن يتم التراجع عنه خاصة أنه جاء وفق لائحة معتمدة.

ويعول الزمالك على جوانب قانونية فى شكواه إلى المحكمة الرياضية، وأن اللائحة التى تم فى ضوئها حساب بطل القرن الأفريقى، ليست منصفة، كونها تساوي بين دورى أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس الأفريقية، ويأمل الزمالك فى أن تجد المحكمة الرياضية الدولية عوارا فى تلك اللائحة المعتمدة من الكاف والتى على أساسها تم منح الأهلى اللقب.

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وأعاد مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح ملف نادى القرن الأفريقى، حيث يرون أن النادى الأبيض أحق بلقب نادى القرن من الأهلى، بسبب عدد البطولات القارية التى حققها الفريق الأبيض فى الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000.