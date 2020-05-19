شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يستفسر من عبد الظاهر السقا عن تطورات حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الساحلى من أجل معرفة تطورات أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الدولى، التى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية.

وقد أكد السقا للمدير الفنى أنه يتواصل بشكل دائم مع نصر عزام المحامى الدولى المكلف بإدارة الأزمة من جانب مجلس إدارة المصرى لحلها قبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة، حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع عدد من اللاعبين فى بعض المراكز.

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العشرى يتمسك بالعراقى ووادى

ويتمسك طارق العشرى المدير الفنى بالثنائى كريم العراقى ومحمود وادى، فى الموسم الجديد، لأنهما من العناصر الأساسية التى يصعب تعويضها الفترة المقبلة، ونظراً لحاجة الفريق إليهما.

وأكد مصدر داخل النادى أن المدير الفنى يبحث تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد، بإمكانية وخبرة عالية، وتجرى دراسة ملف أكثر من حارس الفترة المقبلة، لتقديم عرض مناسب لأحد منهم على رأسهم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وأحمد السعدنى حارس حرس الحدود الذى يقدم مستوى جيدا.