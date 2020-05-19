شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة القوى تنتظر نتائج تحليل مسحة فيروس كورونا بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، وبطلة الجمهورية فى اللعبة، من أعراض فيروس كورونا القاتل خلال الساعات الماضية بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، ومازالت اللاعبة ذات الـ16 عاما فى منزلها بقرية قحافة بالفيوم، وتخضع للعزل المنزلى، ما لم يحدث تطورات فى حالاتها الصحية ومضاعفات فى الأعراض التى شعرت بها، حيث شعرت بالأعراض بعد وفاة الحالة التى خالطتها وتنتظر نتيجة التحليل الذى أجرته يوم الأربعاء.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنها لا تستطيع الرد على من يريد التواصل معها، ونتيجة المسحة ستظهر يوم الاربعاء وسبب الإصابة الاختلاط بحالة كورونا توفت، مطالبة أى فرد اختلط بها أن يعزل نفسه ويخضع للتحليل، حيث إنها اختلطت بالمصاب يوم 13 مايو الجارى.

كان اتحاد ألعاب القوى قد أعلن أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا ليس نهائياً، بل ستتم مناقشته، وتحديد الرياضات المسموح بعودتها مرة أخرى، قائلا "مش قرار نهائى مجرد اقتراح"، موضحا أنه ستكون هناك آلية لعودة النشاط، وخطوات وإجراءات منها تواجد عدد معين من اللاعبين فى المنافسات، وتعقيم صالات وأماكن ممارسة النشاط، وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد إنه سيناقش مع الأندية خطوات وكيفية عودة النشاط مرة أخرى إلى ألعاب القوى، خاصة أن هناك أندية قامت بتسريح الأجهزة الفنية لمختلف الفئات العمرية، لذا سنستفسر من الأندية عن مدى استعداداتها لاستئناف النشاط، وجاهزية الأجهزة الفنية، إن وجدت أجهزة مازالت تمارس عملها من الأساس.



ملك سمير على الفيس



