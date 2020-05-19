شكرا لقرائتكم خبر عن صالح كامل.. رجل عشقه المصريون وساهم فى إنشاء قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل اسم الشيخ صالح كامل مالك إحدى القنوات الرياضية، الذى وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ79 عاما، عالقا فى أذهان الشعب المصرى، نظرا للعلاقة القوية التى جمعته بجموع المصريين بعدما أنشأ مجموعة قنوات رياضية ونقل المباريات الأفريقية للأندية المصرية عليها بشكل رمزى، ولم يكن يوما يبتذ الجماهير، بل إنه دائما ما كان يتباهى بعشقه للشعب والأراضى المصرية.

ويعد صالح كامل واحدا من أهم وأوائل المستثمرين السعوديين فى المجال الإعلامى، فكان أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامى، وقد بدأت الشبكة ببث إرسالها من خلال خمس قنوات فى عام 1993م إلى أوروبا والشرق الأوسط والآن تقوم بإنتاج أكثر من 6 آلاف برنامج.

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مساهمته فى إنشاء قناة الأهلى

فى 6 أغسطس 2008، بدأت انطلاقة قناة الأهلى تحت رعاية مجموعة القنوات التى يمتبكها الشيخ صالح كامل، وبدأت القناة فى الوجود والتألق وإيجاد مكان مميز بين متابعى القنوات الرياضية ليس الأهلاوية فقط، ولكن لكل جماهير الرياضة، خاصة أن نوعية البرامج المختلفة ساعدت على جذب شرائح عديدة إضافة إلى جماهير الأهلى الغفيرة.

وبين تحديات وظروف مختلفة تفوقت قناة الأهلى على قنوات كانت لها الصدارة حتى جاءت ثورة 25 يناير وتجمد النشاط الرياضى وأغلقت القنوات الرياضة جميعاً، وتوقف النشاط الرياضى والبرامج الرياضية، واستمرت القناة فى ظروف صعبة جداً، وفى هذا التوقيت الصعب دعّم الشيخ صالح كامل العاملين بالقناة مثلما دعّم كل شركاته العاملة فى مصر وقت الثورة لحبه الشديد لمصر وللمصريين.

تحمل الشيخ صالح استمرار القناة التى لم تبث غير برنامج واحد فقط من مقر النادى مسجلاً لظروف حظر التجول، وقرر وقتها صرف كل رواتب العاملين بالقناة دون النظر للتواجد أو الذهاب للقناة وقبل موعد الاستحقاق الرسمى رغم خسائر القناة وقتها، إيماناً منه بالمسئولية الاجتماعية والأخلاقية تجاه العاملين، وعادت القناة مرة أخرى بعد الأحداث للبث المباشر.