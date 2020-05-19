شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. أحمد رمزى الجناح الطائر فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويعد أحمد رمزى نجم نادى الزمالك السابق، أحد هذه المواهب الكروية، حيث ولد نجم القلعة البيضاء فى 25 يوليو 1965، وبدأ حياته الكروية بين قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء، وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول بل استطاع أن يحجز مكاناً أساسياً فيه.

كان أحمد رمزى يذهب إلى الزمالك بصحبة خاله النجم أحمد مصطفى نجم الستينيات والأب الروحى المكتشف للنجوم فى القلعة البيضاء، وخاض رمزى أول مباراة له مع الفارس الأبيض فى الفريق الأول، أمام الهلال السودانى عام 1985، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى.

لعب أحمد رمزى فى مركز الظهير الأيسر مع الفريق الأبيض وتألق فى مركزه حتى أنه أصبح أحد الأساطير فى تاريخ مصر ونادى الزمالك ولذلك لقب بالجناح الطائر.

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احمد رمزي

مع الزمالك شارك أحمد رمزى فى 116 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً وحصد مع الزمالك العديد من الألقاب المحلية والقارية، فعلى الصعيد المحلى فاز ببطولة الدورى ثلاث مرات وعلى بطولة كأس مصر مرة واحدة، أما على الصعيد القارى فاز ببطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات وعلى البطولة الأفروأسيوية مرة واحدة وعلى السوبر الأفريقى مرة واحدة.

أما مع منتخب الفراعنة، توج الجناح الطائر كانت أول بطولة دولية له ضمن صفوف المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986، ودورة الألعاب الأفريقية عام 1987، وبطولة كوريا عام 1993، كما كان ضمن صفوف الفراعنة فة كأس العالم 90.

اعتزل أحمد رمزى كرة القدم عام 1995 واتجه للتدريب بعدها فعمل مساعداً للعديد من المدربين مثل أوتوفيستر وكابرال وكاجودا وأحمد رفعت وحصل معهم على العديد من الألقاب ورفض رمزى جميع العروض التدريبية التى تلقاها بعد الرحيل عن الزمالك.