شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة يستعيد ذكريات هدفه فى شباك الحضرى بعد الهروب من دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد جمال حمزة، نجم نادى الزمالك السابق، ذكريات هدفه فى شباك عصام الحضرى، حارس مرمى النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، فى مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية، ونشر جمال حمزة فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام مستعيداً ذكريات التألق فى القلعة البيضاء، بعدما هرب من دفاعات النادى الأهلى رغم وجود شادى محمد ووائل جمعة، حيث نجح فى تسديد كرة قوية استقرت فى الشباك الحمراء، لتعلن عن تقدم الزمالك على غريمه التقليدى فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

على الجانب الآخر، أكد جمال حمزة أن هناك العديد من الظروف التى أثرت على مسيرته أبرزها التخبط الإدارى فى ناديه الزمالك خلال فترة لعبه، وقال جمال حمزة فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير "بعض اللاعبين يحتاجون لمعاملة خاصة لتقديم أفضل ما لديهم وأنا منهم.. جيلى فى الزمالك كان مميز للغاية وكان هناك تنافس كبير مع الأهلى"، واعترف جمال حمزة أنه ارتكب بعض الأخطاء واتخذ قرارات غير مدروسة خلال مسيرته الكروية، قائلا المواهب فى مصر قلت بشكل كبير وهذا الأمر رأيته بعينى فى قطاع الناشئين بالزمالك خلال الـ3 سنوات الماضية.. مصطفى محمد ورمضان صبحى طفرات فى الملاعب المصرية حالياً.

وأضاف جمال حمزة أن إدارة الأهلى تعاملت معه باحترام بعد توقيعه للأحمر عقب عودته من رحلة الاحتراف فى ألمانيا، مؤكداً أن الأهلى برفقة العديد من الأندية دخلوا فى مفاوضات لضمه، خاصة أنه لم يتلق عرضاً من الزمالك للعودة، قائلا "فسخت عقدى قبل لعب أى مباراة وتواجدت معهم فى معسكر خارجى إلا أننى وجدت الموضوع صعبا لذلك قررت التراجع والرحيل عن القلعة الحمراء وطلبت جواز سفرى من كابتن هادى خشبة الذى وافق على الفور".

وكشف جمال حمزة أن إسماعيل يوسف من أفضل المدربين الذين تعامل معهم طوال مسيرته الكروية، متابعاً أن فترة لعبه مع الجونة كانت جيدة للغاية قبل أن يعود مُجدداً لبيته نادى الزمالك.