شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هوجان المصري.. يحطم الحديد والحوائط بيد عارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر الجميع بقدرته على ملاكمة الحديد والحوائط، محمود جمال ذو الـ18 عام، شاب بسيط في المنوفية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهاته خلال ضرب الحوائط وأنابيب البوتجاز، دون استخدام أي أدوات إضافية وبيديه عارية، وفي هذا التقرير نعيش يوما معه ونتعرف عليه أكثر. Advertisements

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