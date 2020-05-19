اخبار الرياضه

الأهلى يترقب مفاوضات العين والوحدة الإماراتيين مع باهر المحمدى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مفاوضات العين والوحدة الإماراتيين مع باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الأهلى عرض العين الإماراتى للحصول على خدمات باهر المحمدى نجم دفاع الإسماعيلى، خاصة أن لاعب الدراويش من أهم المطلوبين لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم الجديد، وتلقى باهر المحمدي عرضاً للرحيل على سبيل الإعارة لصفوف العين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.

ويدرس مسئولو الإسماعيلي العرض ومقارنته بعرض نادى الوحدة الإماراتى الذى دخل هو الآخر في مفاوضات لضم باهر المحمدي، إلا أن الأهلي يراقب الموقف من بعيد لمعرفة ما تؤول اليه الأمور سواء بفشل المفاوضات وبقاء اللاعب مع الإسماعيلي أو بيعه نهائياً أو اعارته.

ورفض مسئولو الأهلي في وقت سابق المغالاة من جانب إدارة الإسماعيلي في ملف بيع باهر المحمدى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل أحمد فتحى لصفوف بيراميدز، فى ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط  ليوقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً بداية من الموسم المقبل، واستقر مسئولو الأهلي على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي حال استمرار إدارة الإسماعيلي في نهجها تجاه بيع باهر المحمدي، ويضع الأهلي العديد من البدائل الأخرى لتدعيم خط دفاعه منهم رجب بكار لاعب بيراميدز، وأحمد بيكهام مساك وادي دجلة وأسامة جلال نجم انبي، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل في ضم مدافع جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يترقب مفاوضات العين والوحدة الإماراتيين مع باهر المحمدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا