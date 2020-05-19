شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مفاوضات العين والوحدة الإماراتيين مع باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الأهلى عرض العين الإماراتى للحصول على خدمات باهر المحمدى نجم دفاع الإسماعيلى، خاصة أن لاعب الدراويش من أهم المطلوبين لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم الجديد، وتلقى باهر المحمدي عرضاً للرحيل على سبيل الإعارة لصفوف العين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.

ويدرس مسئولو الإسماعيلي العرض ومقارنته بعرض نادى الوحدة الإماراتى الذى دخل هو الآخر في مفاوضات لضم باهر المحمدي، إلا أن الأهلي يراقب الموقف من بعيد لمعرفة ما تؤول اليه الأمور سواء بفشل المفاوضات وبقاء اللاعب مع الإسماعيلي أو بيعه نهائياً أو اعارته.

ورفض مسئولو الأهلي في وقت سابق المغالاة من جانب إدارة الإسماعيلي في ملف بيع باهر المحمدى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل أحمد فتحى لصفوف بيراميدز، فى ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط ليوقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً بداية من الموسم المقبل، واستقر مسئولو الأهلي على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي حال استمرار إدارة الإسماعيلي في نهجها تجاه بيع باهر المحمدي، ويضع الأهلي العديد من البدائل الأخرى لتدعيم خط دفاعه منهم رجب بكار لاعب بيراميدز، وأحمد بيكهام مساك وادي دجلة وأسامة جلال نجم انبي، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل في ضم مدافع جديد.