شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب بعودة أيمن حفنى للمقاصة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، نظرا لمعرفته بمستواه الفنى ورغبته فى إشراكه فى مركز صانع الألعاب، خاصة أن المدير الفنى يعرف جيدا إمكانيات اللاعب منذ أن كان إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك منذ موسمي .

ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع أيمن حفنى ويقتنع بإمكانياته الفنية، وهو ما جعله يطلب من إدارة الفريق الفيومى عودته للفريق بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب.

من ناحية أخرى استقر إيهاب جلال على بقاء محمد إبراهيم صانع ألعاب خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر، عقب استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب أزمة كورونا.

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ومن المقرر أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة لمحاولة إقناع اللاعب بالبقاء داخل المقاصة فى الموسم الجديد عقب تلقى اللاعب عددا من العروض المحلية من أجل الرحيل عن مصر للمقاصة مع بداية الموسم المقبل.

من ناحية أخرى أكد محمد إبراهيم أنه يتدرب بشكل جيد فى الفترة الحالية تحسباً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت، مشدداً أنه يؤدى التدريبات بعصبية شديدة الأمر الذى جعل البعض يأخذ فكرة خاطئة عنه.

وقال محمد إبراهيم، فى تصريحات إذاعية، "غضبان من الطريقة التى رحلت بها عن نادى الزمالك.. حال حصولى على عرض آخر للانضمام لنادى الزمالك، سوف أفكر بالأمر بشكل كبير فى ظل تواجد الإدارة الحالية".

وأضاف محمد إبراهيم أن عودته من الاحتراف فى الدورى البرتغالى كانت بسبب مشاكل فى بنود العقد، متمنياً تكرار التجربة، معلقاً: "لو عاد بس الزمن لن أفكر فى العودة لمصر كما فعلت فى السابق".