شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على الخليج 365 4.30 عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحة الخليج 365، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن الملف المهم فى الكرة المصرية وهو موقف بطولة الدورى، سواء من حيث استئناف النشاط أو إلغائه، كما يتطرق شبانه للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.

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ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ملف استئناف بطولة الدورى من عدمه، والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، فى حال استئناف الدورى وأيضا حال إلغائه، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانة" لأحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض معها الأهلى والزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريقين، وأيضا آخر أزمات قضية نادى القرن التى أعلن رئيس الزمالك أنه سيتقدم بشكوى للفيفا، والتأكيد على أحقية ناديه فى اللقب بدلاً من النادى الأهلى المصرى.