الامارات | بالفيديو.. مارادونا بالدموع يطالب الناس بدعم الفقراء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مارادونا بالدموع يطالب الناس بدعم الفقراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر أسطورة الكرة العالمية، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا متأثرا خلال لقطات فيديو يطالب فيها الناس بدعم الفقراء، وإظهار التعاطف والدعم للمنظمة الخيرية "كورازون سولداريوس"، التي تسعى لتوفيرالطعام على موائد العائلات الفقيرة في عدد من المدن بالأرجنتين، خاصة في الوقت الراهن بسبب التأثيرات الاقتصادية القاسية على العائلات الفقيرة، نتيجة الحجر الصحي.

وذرف مارادونا الدموع خلال الفيديو، وخاصة حين تذكر طفولته القاسية في ضواحي العاصمة بوينس أيرس. وعانى مارادونا في طفولته من الفقر في بدايته، قبل أن يسطع نجمه في سماء الكرة العالمية، حيث انتقل من الأرجنتين للعب مع كبرى الأندية الأوروبية، برشلونة ونابولي، كما قاد منتخب الأرجنتين للقب العالمي في مونديال المكسيك 1986، ثم إلى نهائي 1990.

وطالب مارادونا الناس بدعم المنظمة الخيرية، ومساندة الأعمال التي تقوم بها "كورازون سولداريوس" خلال الفترة الحالية.

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