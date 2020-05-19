الامارات | بالفيديو والصور.. أين يتدرب قاهر رامز جلال في “رامز مجنون رسمي”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. أين يتدرب قاهر رامز جلال في “رامز مجنون رسمي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل نجم الزمالك طارق حامد تدريباته أثناء الحجر الصحي وتدريب كل لاعب بمفرده، ولكن الغريب أن اللاعب لا يتدرب في ناديه أو منزله، وإنما اختار ملعب بعيد ليتدرب فيه تحت قيادة أحد الأطباء المتخصيين وهو استاد غزل الحلة العريق أحد فرق الدوري المصري والمتواجد حالياً في دوري الدرجة الثانية، بعد أن كان قد توج بلقب الدوري المصري عام 1973-1974.

وكان طارق حامد قد ظهر بشكل مختلف مع الفنان المصري رامز جلال خلال برنامج “رامز مجنون رسمي” وقام بالإعتداء على مقدم البرنامج ومساعده ودفع بهم إلى بركة المياه، وهو ما أدى إلى قيام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى رفع الغرامة عليه والذي كان قد وقعها بقيمة 500 ألف جنيه بسبب ظهور اللاعب في البرنامج.

ويعتبر نادي المحلة من أعرق الأندية المصرية والتي كانت ضمن فرق المقدمة في الدوري المصري لأكثر من ثلاثة عقود وكان المنتخب المصري يضم أكثر من 5 لاعبين من هذا الفريق قبل تدهور الأوضاع داخل النادي في السنوات الأخيرة ويهبط إلى دوري الدرجة الثانية وتبدأ معاناته.

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وحرص طارق حامد على التدريب بقوة خلال فترة الحظر تحت قيادة الدكتور أحمد حسين، طبيب فريق غزل المحلة والذي أعد للاعب برنامج بدني خاص وقوي ويستمر اللاعب في الحضور إلى التدريبات أيضاً بسبب قرب قريته مسقط رأسه من نادي المحلة.

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