الامارات | تحديد طريقة وحيدة لاحتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد طريقة وحيدة لاحتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري، لكن من دون حضور الجمهور. وقال ماسترز في تصريح صحافي: "إذا كان التتويج ممكناً، نعم، فسيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس، نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذي قاموا به". وأضاف: "سنقوم بذلك إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

يذكر أن ليفربول يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي ويحتاج إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة، لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الاولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

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