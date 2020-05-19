الامارات | اتحاد الإمارات للرماية ينظم ثاني ورشة رماية «عن بعد» بمشاركة 51 مدرباً

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات للرماية ينظم ثاني ورشة رماية «عن بعد» بمشاركة 51 مدرباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الورشة الثانية التي نظمها اتحاد الامارات للرماية عن بُعد أمس، من خلال استخدام برنامج zoom، مشاركة 51 مدربا. وركزت الورشة على رماية الاطباق «الخرطوش». وناقشت الورشة العديد من الموضوعات التي تهم رياضة الرماية. وقال أمين عام الاتحاد، عبدالله سالم بن يعقوب في تصريح صحافي إن الورشة تمحورت حول عدة نقاط رئيسية ابرزها خطة الإعداد للفرق والمنتخبات وطرق وبرامج التدريب ومتابعة تحقيق الأهداف من خلال مؤشر التقدم، ومهام الجهاز الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتدريب وذلك في اطار خطة نشاط الاتحاد خلال الفترة القادمة لإقامة الدورات وورش العمل عن بُعد لمواصلة مسيرة التميز الرياضي.

وتناول من جانبه المحاضر الدولي حسن الشحي السمات الشخصية للحكم وأهمية الجانب البدني والذهني للحكم وضرورة الاعداد والتحضير لهذين الجانبين علاوة على الجانب المعرفي، ومواكبة التطوير الذي تشهده اللعبة خاصة على الصعيد التقني، بعد ان تم استخدام نظام اعادة الفيديو في الجولات النهائية وتنظيم البطولات الدولية وواجبات رئيس الميادين وحكام الميادين.

وكذلك تطرق إلى قانونية الاعتراضات والاستئناف وتوقيتها مشيرا الى ان قرار لجنة الاستئناف يعتبر نهائيا ونظام تسجيل الرماه وكيفية ادارة جولة النهائي لأطباق الحفرة الجولات التكميلية وكيفية ادارة جولة النهائي للزوجي المختلط في التراب.

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