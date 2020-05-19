الامارات | رونالدو يظهر اليوم للمرة الأولى في تدريبات يوفنتوس منذ شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يظهر اليوم للمرة الأولى في تدريبات يوفنتوس منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس الإيطالي للمرة الاولى، بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقاد رونالدو (35 عاما) بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن الى مقر النادي.

وسيخضع البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 مايو، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو الى تورينو بعد شهرين امضاهما في البرتغال. وخضع رونالدو لحجر صحي في ايطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.

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وخاض رونالدو آخر مباراة له في صفوف يوفنتوس، عندما تغلب على انتر ميلان 2-صفر في 8 مارس قبل ان يتوقف الدوري في اليوم التالي بسبب وباء "كوفيد-19"، الذي اودى بحياة اكثر من 32 الف شخص في ايطاليا.

وكان يوفنتوس الفائز باللقب في المواسم الثمانية الماضية، يتقدم على لاتسيو بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري المحلي. وبات رونالدو اول لاعب اجنبي من بين اللاعبين الذين غادروا ايطاليا خلال فترة الحجر الصحي الذين يعودون إلى مقر كونتيناسا التدريبي الخاص بعملاق تورينو. وكانت رابطة الدوري تأمل في معاودة الاندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من أمس، لكن اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الان على البروتوكول الصحي، على ان تعلن قرارها رسميا في غضون الاسبوع الحالي.

وأصدر الاتحاد الايطالي لكرة القدم بيانا مساء أمس، أكد فيه بأن جميع مسابقاته ستبقى معلقة حتى الرابع عشر من يونيو بموجب المرسوم الحكومي الصادر الاثنين ايضا بهذا الصدد. وأشار رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى أن حكومته تحتاج إلى "المزيد من الضمانات" قبل أن تمنح الضوء الاخضر لاستئناف نشاط الدوري المحلي.

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