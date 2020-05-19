- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول أول فرق الدوري الإنجليزي عودة للتدريبات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق ليفربول إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم، ليصبح أول فريق من فرق الدوري الإنجليزي يعود للتدريبات بعد قرار رابطة «بريميرليج» بعودة الاندية للتدريبات بعد التصويت.
وكانت أندية الدوري الـ20 قد اجتمعت مع رابطة الدوري والشركاء يوم الإثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية، لتقر الأندية بالإجماع على عودة التدريبات، لتبدأ على شكل مجموعات صغيرة منفصلة بين اللاعبين.
وسيتدرب لاعبو ليفربول في مجموعات صغيرة من خمس لاعبين في المرة الواحدة كما تم تعقيم كل شيء في ملعب التدريبات بداية من أرض الملعب وصولا إلى القائمين ورايات الركنية وغيرها.
وستكون المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية قريبا هي السماح بالتواصل بين اللاعبين، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستصوت على الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها فيما ستكون المرحلة الثالثة هي العودة للمباريات.
وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
12,764
-
تعافي
3,440
-
وفيات
645
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول أول فرق الدوري الإنجليزي عودة للتدريبات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.