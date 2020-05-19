شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول أول فرق الدوري الإنجليزي عودة للتدريبات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق ليفربول إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم، ليصبح أول فريق من فرق الدوري الإنجليزي يعود للتدريبات بعد قرار رابطة «بريميرليج» بعودة الاندية للتدريبات بعد التصويت.

وكانت أندية الدوري الـ20 قد اجتمعت مع رابطة الدوري والشركاء يوم الإثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية، لتقر الأندية بالإجماع على عودة التدريبات، لتبدأ على شكل مجموعات صغيرة منفصلة بين اللاعبين.

أول تدريب لفريق ليفربول بعد ازمة كورونا

وسيتدرب لاعبو ليفربول في مجموعات صغيرة من خمس لاعبين في المرة الواحدة كما تم تعقيم كل شيء في ملعب التدريبات بداية من أرض الملعب وصولا إلى القائمين ورايات الركنية وغيرها.

أول تدريب لفريق ليفربول بعد ازمة كورونا

وستكون المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية قريبا هي السماح بالتواصل بين اللاعبين، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستصوت على الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها فيما ستكون المرحلة الثالثة هي العودة للمباريات.

أول تدريب لفريق ليفربول بعد ازمة كورونا

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أول تدريب لفريق ليفربول بعد ازمة كورونا

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة.

Advertisements