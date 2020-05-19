شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه ينظم بطولة الجمهورية أون لاين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الجمهورية للبومزا أون لاين للفئة العمرية 9 سنوات ، ،واقيمت لبطولة عن بٌعد ، قام كل لاعب بعرض الحركات خلال تواجده فى المنزل عن طريق الفيديو زووم ، بمتابعة من رئيس الاتحاد ، وكذلك لجنة الحكام برئاسة عماد السرية، وكذلك مسئولى لجنة المسابقات برئاسة احمد رضوان .

كان اتحاد الكاراتيه نظم بطولة لأصحاب الهمم عن طريق برنامج أون لاين بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي ، ولجنة مشكلة من جيانا فاروق و هادية حسنى ومحمد إيهاب ، على أن تكون البطولة على مستوى الجمهورية عن بعد " اون لاين " مع صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة برعاية الاسبونسر الخاص بالبطولة .

وضع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي ستة ضوابط لصرف منحة مدربي اللعبة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

قام اتحاد الكاراتيه بإبلاغ رؤساء الأفرع التابعة للاتحاد بالضوابط التي سيتم من خلالها صرف منحة الكاراتيه وهي كشف أسماء متضمن رقم القيد وصورة من كارنيه موسم 2019-2020.

هذا بالإضافة إلى برنت تأمينات حديث أو صورة بطاقة المدرب (رقم قومي مدون عليها وظيفة المدرب)، وكذلك إقرار من المدرب بأنه لا يعمل في أي جهة أخرى وليس لديهتأمين وفي حالة ظهور عكس ذلك سيتم رد كافة المبالغ. كما تضمنت الضوابط اقرار من الفرع بأن بيانات المدربين صحيحة وكذلك خطابا من الهيئة التابع لها المدرب.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه أعلن عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بشأن صرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. أكد الدهراوي أنه تم التواصل مع المسؤلين بوزارة الشباب والرياضه لطلب الموافقه على قيام الاتحاد بصرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا لمواجهة تلك الأزمة.