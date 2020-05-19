شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : إهدار أموال الجمعيات العمومية حرام شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية أن أموال الجمعيات العمومية للأندية تعد مال عام وإهدارها حرام شرعا وأضافة نصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : أن انتخاب الأندية تعد بمثابة أمانة وأصوات الناخبين أيضا أمانة ولا ينبغى على أعضاء المجالس خيانة تلك الأمانة ، كما فى قوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "

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