شكرا لقرائتكم طارق العشرى يستفسر عن تطورات أزمة القيد للنادي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الساحلى من أجل معرفة تطورات أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الإتحاد الدولى والتى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية .

وقد أكد السقا للمدير الفنى أنه يتواصل بشكل دائم مع نصر عزام المحامى الدولى المكلف بإدارة الأزمة من جانب مجلس إدارة المصرى لحلها قبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع عدد من اللاعبين فى بعض المراكز .

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العشرى يتمسك بالعراقي ووادي

ويتمسك طارق العشرى المدير الفني بالثنائي كريم العراقي ومحمود وادي، في الموسم الجديد، لأنهما من العناصر الأساسية التي يصعب تعويضها الفترة المقبلة، ونظراً لحاجة الفريق إليهما.

وأكد مصدر داخل النادي، أن المدير الفني، يبحث تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد، بإمكانية وخبرة عالية، وتجري دراسة ملف أكثر من حارس الفترة المقبلة، لتقديم عرض مناسب لأحد منهم على رأسهم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وأحمد السعدنى حارس حرس الحدود الذى يقدم مستوى جيد .