شكرا لقرائتكم باسم مرسى يستعيد ذكريات التتويج ببطولة كأس مصر مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك الأسبق ذكريات حصوله على بطولة كأس مصر مع الفريق الأبيض بصورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام بصحبة ثلاثى الفريق الزملكاوى إسلام جمال مدافع الفريق الذى انتقل للإتحاد السكندرى بداية الموسم الحالى وحازم إمام ومحمود حمدى الونش ثنائى الفريق الأبيض بصحبة بطولة الكأس . ويرى باسم مرىسي أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورونا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً. Advertisements وأكد باسم مرسي أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي. وقال مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحالي أنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الأصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً في المباريات.

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