شكرا لقرائتكم "بوجي" المصارعة يتدث عن طقوس رمضان: العزومات رايح جاي وبساعد زوجتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد الفتاح الشهير ببوجي، بطل المصارعة السابق، أن شهررمضان يتميز بطقوسة الاجتماعية التي تجمع العائلة، مشيراً إلى أنه ما قبل كورونا كان هناك الكثير من العزومات الأسرية، قبل أن يتسبب الوباء العالمي في نشر حالة الفزع بين الناس ويتسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، وبات الملايين مجبرون على البقاء في منازلهم كإجراء وقائي، وقال بوجي في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: العزومات في رمضان كانت زي الماتشات رايح جاي، وأحياناً أساعد زوجتي في عملية إعداد الطعام.

أضاف بطل المصارعة: يجب أن ينتبه الرياضيين لتلك المرحلة الخطيرة بسبب البقاء في المنزل لفترة طويلة، وأن يحذروا من زيادة الأوزان، وعليهم بممارسة الرياضة بشكل مستمر وعدم اهدار الوقت دون استفادة منه، فأنا مثلاً أستغل وقتي في قراءة الكتب واكتساب معلومات جديدة.

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واستطرد بوجي: ليست لدي أمنيات كثيرة في الفترة المقبلة سوى بأن يتم إيجاد علاج لفيروس كورونا في أقرب وقت، وأن تعود الحياة لطبيعتها، فقد كانت هذه نعمة كبيرة لم نشعر بقيمتها إلا بعد أن حرمنا منها، وبالنسبة للحياة الرياضية فقد حققت كل طموحاتي وأمنياتي فيها.

يعد بوجي أحد أبطال المصارعة الرومانية، ومثّل بوجي مصر في دورتين أولمبيتين صيفيتين (سيدني 2000 وأثينا 2004)، فحصل في الأولى على المركز الثامن، وفي الثانية لم يتأهل إلى الأدوار النهائية. وبعد توقف طويل لإصابة في ركبته، عاد للمنافسة، فحصل على ذهبية وزن 96 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط (إسطنبول 2010) وبطولة أفريقيا (القاهرة 2010).

وفي سنة 2011، فاز بفضية الجائزة الكبرى في باكو في نفس الفئة الوزنية، كما حصل على برونزية في نفس المسابقة والفئة الوزنية في تبليسي سنة 2011.