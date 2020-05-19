شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يتقدم بشكوى ضد سموحة لاتحاد الكرة .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى .
وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحه وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الإنتظام فى معسكر الإعداد الاول للفريق إلا أن الحارس رفض بداعى اقترابه من التوقيع والإنتقال للزمالك وهو مالم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس بالإلتزام ، غلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه .
ومع قيام إدارة سموحه برئاسة فرج عامر على التصديق على قرار مدير الكرة فى بداية الموسم ، لم يلقى أبوجبل إلا تقديم شكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين فى الوقت الحالى للحصول على مستحقاته المالية كاملة خاصة وأنه ليس مخطئا فى موقفه .
وتفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك، على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات.
استعرض الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إحصائية لأفضل نسبة تصديات فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى تصدرها محمد أبو جبل، حارس الزمالك، بنسبة 90 %، متفوقا على الثنائي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسي، بنسبة 86 %.
ويأتى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، في المركز الرابع بالقائمة برصيد 438 مباراة خاضها خلال مشواره الأسطورى بين عامي 2009 و2018، حيث يتربع الدون على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا.
ويحتل الأسطورة ألفريد دى ستيفانو، المركز الخامس بمشاركته فى 396 مباراة مع ريال مدريد، خلال الفترة بين عامى 1953 و1964، سجل خلالها 307 أهداف، ويعتبر من أفضل اللاعبين فى تاريخ النادى الملكى.
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