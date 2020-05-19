شكرا لقرائتكم تمديد تعليق الدوري الإيطالي حتى منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن النشاط الكروي بما في ذلك دوري الدرجة الأولى سيظل معلقا حتى 14 يونيو المقبل.
واستأنفت فرق دوري الدرجة الأولى التدريبات يوم الاثنين، وكانت تأمل في استئناف الموسم يوم 13 يونيو المقبل.
ولكن بيان اتحاد الكرة الإيطالي أكد أن هذا القرار يتماشى مع المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية حتى يوم 14 يونيو.
وهذا القرار يعني أن ذلك دوري الدرجة الأولى لن يستأنف بأي حال من الأحوال قبل 15 يونيو المقبل.
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