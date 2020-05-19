اخبار الرياضه

تمديد تعليق الدوري الإيطالي حتى منتصف يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تمديد تعليق حتى منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن النشاط الكروي بما في ذلك دوري الدرجة الأولى سيظل معلقا حتى 14 يونيو المقبل.

واستأنفت فرق دوري الدرجة الأولى التدريبات يوم الاثنين، وكانت تأمل في استئناف الموسم يوم 13 يونيو المقبل.

ولكن بيان اتحاد الكرة الإيطالي أكد أن هذا القرار يتماشى مع المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتعليق جميع الأحداث والمسابقات حتى يوم 14 يونيو.

وهذا القرار يعني أن ذلك دوري الدرجة الأولى لن يستأنف بأي حال من الأحوال قبل 15 يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تعليق الدوري الإيطالي حتى منتصف يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا