التدريب على مجموعات.. ليفربول يعود للتدريبات استعدادا لاستئناف الدورى الإنجليزي

بعد توقف دام أكثر من شهرين، عاد نادى ليفربول الإنجليزى لمركز التدريب ميلوود الرياضى لإجراء أول تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكان أول العائدين الثنائى جوردان هيندرسون وفيرجيل فان دايك.

وتم تجمدت المسابقات الرياضية فى منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة، ولم تتطرق رابطة الدورى الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التى وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح المجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءاً من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة البريميرليج إلى الدوران بدءا من منتصف يونيو.

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ويعد فريق ليفربول أول العائدين إلى التدريبات حيث ظهر نجومه في ميلوود صباح اليوم، استعداد لاستئناف الموسم بحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، وحرص أحد المشجعين على زيارة مقر التدريبات صباح اليوم برفقة طفله لمتابعة تجمع اللاعبين من خلف الأسوار.

وأكد ريتشارد ماسترز المدير التنفيذى للدورى الإنجليزى أن نادى ليفربول سيسمح له برفع كأس الدورى لكن دون حضور الجمهور، حال عودة المسابقة وتتويج الريدز، حيث يحتاج الفريق الذى يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتى إلى انتصارين فقط فى مبارياته التسع الأخيرة لكى يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن جماهيره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحإلى بسبب تفشى فيروس كورونا.