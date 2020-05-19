رونالدو يعود إلى يوفنتوس لأول مرة منذ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريق يوفنتوس لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان اللاعب قد فضل الرحيل عن إيطاليا بعد تفشي الفيروس مارس الماضي، حيث مكث هذه الفترة في ماديرا مسقط رأسه قبل أن يعود خلال الأيام الماضية.

وحسبمًا أفادت توتو سبورت فإن النجم البرتغالي وصل اليوم إلى مركز كونتيناسا التدريبي والذي سيخضع فيه للفحوصات الطبية قبل أن يبدأ في خوض المران تحت إشراف المدرب ماورويسيو ساري.

وكان رجال البيانكونيري قد عادوا من جديد إلى التدريبات خلال الأيام الماضية وتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة جدًا وذلك في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية.