دوري مصغر 2021 لجمع أموال للقضاء على كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- (د ب أ):

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، إن الفريق وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، سيشاركون في بطولة دوري مصغرة العام المقبل من أجل جمع الأموال للقضاء على فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.

وستشارك الفرق الثلاثة في بطولة كأس التضامن الأوروبي في وقت ما في 2021.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ :" ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة. ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة".

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وأضاف :"لكننا رأينا أيضا صورا مرعبة من إيطاليا وإسبانيا، البلدان من بين الدول الأوروبية التي ضربها الوباء بقوة".

وذكر بايرن أن صافي العائدات من المباريات الثلاث سيتم التبرع بها للمنشآت الطبية في إيطاليا وإسبانيا.

وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونخ. وذكر بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونخ وفقا لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى.

وقال رومينيجه أن بايرن سيدعو خمسة آلاف من الممرضين والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء للمباراة التي ستقام على أرضه تكريما لهم لقيامهم "بعمل مذهل للمجتمع في هذه اللحظة".