لأول مرة منذ شهرين.. ليفربول يعود للتدريبات الجماعية الأربعاء (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، إن لاعبو ليفربول الإنجليزي توجهوا إلى مقر التدريبات الخاصة بالريدز من أجل استئناف التدريبات الجماعية بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

وأرفقت الصحيفة صورا لكل من جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك وهما في طريقهما لدخول مقر تدريبات النادي.

كما قالت "ديلي ميل" إن ليفربول يعد أول فريق إنجليزي يعود إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الأندية على استئناف النشاط.

وبعد ما يقرب من ساعة ونصف، عدّلت الصحيفة البريطانية الخبر المذكور، موضحة أن تواجد لاعبو ليفربول في مقر التدريبات يعود لاستكمال آخر الجلسات الفردية، على أن ينتظم جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية بدءا من غد الأربعاء.

وكانت المسابقات المحلية في إنجلترا قد تم تعليقها في مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وإصابة العديد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

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والتزم اللاعبون بالبقاء في المنزل وممارسة التدريبات الفردية واتباع النظام الغذائي تحت إشراف الجهاز الفني.

وكانت أندية بريميرليج قد وافقت أمس بالإجماع على العودة للتدريبات خلال الاسبوع الجاري مع الالتزام بالبرتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي.

وتقتضي المرحلة الأولى من العودة إلى التدريب، أن يتدرب اللاعبون في مجموعات صغيرة تضم 5 لاعبين فقط، مع عدم وجود اتصال مباشر بينهم، إلى جانب الحفاظ على المسافة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط لتحقيق لقب بريميرليج الغئب منذ 30 عاما.