اتحاد السباحة الإماراتي : عودة النشاط تحتاج اجراءات خاصة

تحدث عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد الاماراتي للسباحة عن عودة النشاط خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال الوهيبي في تصريحات لأبوظبي الرياضية اليوم ان اللعبة توقفت في العالم كله وليس في الإمارات فقط لافتا إلى أن هناك حالة

من الغموض حول استئناف النشاط في الوقت القريب خاصة وأن الاتحاد الدولي للسباحة لم يصدر أي تقارير توضح تأثير فيروس كورونا المستجد على ممارسة السباحة، ومدى إمكانية انتقال العدوى عبر الماء من سباح إلى آخر.وأتم بأن السباحة من الرياضات التي تحتاج إلى كثير من الإجراءات قبل عودة النشاط على عكس رياضات أخرى ككرة القدم مثلاً خاصة أن السباحة تقوم في المقام الأول على المياه كـبيئة التنافس ولذلك لابد من الحصول على تأكيدات موثقة بسلامة الإجراءات واتخاذ الاحتياطات كافة التي من شأنها التأكد من عدم انتقال عدوى فيروس كورونا للسباحين حفاظاً على سلامتهم.