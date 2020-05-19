التايكوندو ينتظر تقرير اللجنة القانونية في تحقيقات منطقة الإسكندرية

كشف عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن مجلس الإدارة ينتظر تقرير اللجنة القانونية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مع رئيس منطقة الاسكندرية . الاسكندرية . وقال سليم في تصريحات خاصة أن الاتحاد يتولى إدارة شؤون المنطقة لحين الانتهاء من التحقيقات وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفق ما ستسفر عنه التحقيقات .

وكان مجلس إدارة اتحاد التايكوندو قد قرر إيقاف مجلس إدارة منطقة الاسكندرية وإحالته للتحقيق لوجود مخالفات إدارية .

وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفق ما ستسفر عنه التحقيقات .وكان مجلس إدارة اتحاد التايكوندو قد قرر إيقاف مجلس إدارة منطقة الاسكندرية وإحالته للتحقيق لوجود مخالفات إدارية .

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