شاهد .. محمد زيدان عن رباعية منتخب مصر في الجزائر: كانت ماتشاتنا كلها تقسيمة

استعاد محمد زيدان مهاجم منتخب مصر السابق، زكريات فوز الفراعنة على منتخب الجزائر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنجولا.
ونشر زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي "انستجرام"، فيديو يتضمن لقطات وأهداف المنتخب أمام الجزائر، وعلق قائلًا: "يااااه، كانت ماتشاتنا كلها تقسيمة".
وكان المنتخب فاز بأربع أهداف نظيفة سجلهم حسني عبد ربه لاعب الإسماعيليالسابق من ركلة جزاء ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي لاعب الزمالك ومحمد ناجي جدو لاعب الجونة.
والجدير بالذكر أن المنتخب صعد للنهائي وواجه منتخب غانا وفاز بهدف دون رد سجله جدو.
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