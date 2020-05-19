التايكوندو: ننتظر الضوء الأخضر من الدولة لاستئناف النشاط ولدينا خطة متكاملة

أكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أن الاتحاد ملتزم تمامًا بقرارات الدولة المصرية بشأن عودة النشاط الرياضي من عدمه في إطار الحرص على المصلحة العامة للجميع. تابع سليم في تصريحات خاصة أن الاتحاد لديه خطة متكاملة لاستئناف النشاط حال صدور قرار من الدولة بذلك تم وضعها بعناية والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة من خلال اللجنة الطبية.

وأوضح، أن القرار ليس لاتحاد التايكوندو فحسب ولكن للجنة الأوليمبية بكل الاتحادات

أتم بأن خطة استئناف النشاط جاهزة ولم يتطرق اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس لها، وكان اجتماع طارئ لمناقشة تنفيذ آلية دعم المدربين بعد موافقة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على مقترح الاتحاد بهذا الشأن.

النشاط حال صدور قرار من الدولة بذلك تم وضعها بعناية والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة من خلال اللجنة الطبية.وأوضح، أن القرار ليس لاتحاد التايكوندو فحسب ولكن للجنة الأوليمبية بكل الاتحادات الرياضية وسيكون هناك وقتها توافق حول نظام معين يطبق على الجميع.أتم بأن خطة استئناف النشاط جاهزة ولم يتطرق اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس لها، وكان اجتماع طارئ لمناقشة تنفيذ آلية دعم المدربين بعد موافقة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على مقترح الاتحاد بهذا الشأن.

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