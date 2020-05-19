اخبار الرياضه

إيفان راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب الإسباني، مصيره مع ناديه، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن رحيله من الفريق.

 قال راكيتيتش في تصريحات لإذاعة "كادينا كوب"، إنه مستمر مع برشلونة ويسعى لتحقيق مزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة

إذا ما عاد النشاط الرياضي.

 أعرب راكيتيتش عن تمنياته بانضمام لاوتارو مهاجم إنتر ميلان إلى صفوف برشلونة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لضم أفضل اللاعبين إلى برشلونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيفان راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا