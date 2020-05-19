إيفان راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، مصيره مع ناديه، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن رحيله من الفريق.

قال راكيتيتش في تصريحات لإذاعة "كادينا كوب"، إنه مستمر مع برشلونة ويسعى لتحقيق مزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة

إذا ما عاد النشاط الرياضي.

أعرب راكيتيتش عن تمنياته بانضمام لاوتارو مهاجم إنتر ميلان إلى صفوف برشلونة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لضم أفضل اللاعبين إلى برشلونة.