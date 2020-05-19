شاهد.. تدريبات عنيفة من طارق حامد خلال توقف النشاط

نشر طارق حامد، لاعب الزمالك، فيديو له وهو يؤدي تدريبات عنيفة خلال الساعات الماضية، في ظل توقفالنشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا.
يحرص طارق حامد على التدريب بشكل منفرد للحفاظ على لياقته البدنية خلال توقف النشاط، وفقًا لبرنامج تدريبي موضوع للاعبي الزمالك من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.
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