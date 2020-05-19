اتحاد الكرة يضع شرطًا جديدًا للترشح في انتخابات الجبلاية

اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على وضع شرط جديد ضمن شروط الترشح في انتخابات الجبلاية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة.
علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة اشترط حصول المرشح للانتخاباتعلى شهادة جامعية، وعدم الاكتفاء بالبند السابق، الذي يقتضي بحصول المرشح على "مؤهل عالٍ".
جدير بالذكر أن انتخابات اتحاد الكرة تشهد حالة خلاف في الوقتالحالي بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في ظل رغبة الوزارة واللجنة الأولمبية في إجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة لمدة عام واحد وفقًا لقانون الرياضة المصري، وهو الأمر الذي يرفضه فيفا ويتمسك بإجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات.
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