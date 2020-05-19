اتحاد الكرة يضع شرطًا جديدًا للترشح في انتخابات الجبلاية

اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على وضع شرط جديد ضمن شروط الترشح في انتخابات الجبلاية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة.

علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة اشترط حصول المرشح للانتخابات

على شهادة جامعية، وعدم الاكتفاء بالبند السابق، الذي يقتضي بحصول المرشح على "مؤهل عالٍ".

جدير بالذكر أن انتخابات اتحاد الكرة تشهد حالة خلاف في الوقت