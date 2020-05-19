الزمالك يرفض الصفقات التبادلية فى انتقالات الصيف

رفض جهاز الكرة بنادى الزمالك دخول لاعبى الفريق الأساسيين فى أى صفقات تبادلية فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن قام بعض وكلاء اللاعبين والوسطاء بعرض رغبة بعض الأندية فى الحصول على بعض اللاعبين من قوام الفريق الأساسى، وعلى رأسهم مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، فى صفقة تبادلية مع نادى بيراميدز، وهو ما ترفضه إدارة الكرة بالزمالك، حيث يعد اللاعب من لاعبى الفريق الأساسيين، على رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة قبل التوقف الحالى، إلا أن الإدارة تعتبره من القوام الأساسى للفريق، حيث كان من المقرر أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى

من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، لولا توقف المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا

من ناحية أخرى حرص كارتيرون على التواصل مع لاعبى الفريق بعد ما ترددت أنباء عن احتمال عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو المقبل.

واطمأن المدير الفنى على الحالة البدنية لجميع اللاعبين، حيث يحرص على متابعة التدريبات الفردية لكل لاعب من المنزل بشكل يومى، من أجل الاستعداد لعودة المران الجماعى فى أى لحظة خلال الفترة المقبلة.

وقام كارتيرون بوضع برنامج تدريبى خاص للاعبين لتنفيذه من بداية شهر رمضان

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المبارك، ليكون مناسبًا لأوقات الصيام والسحور، حيث يتم تنفيذ التدريبات بعد الإفطار بساعات حفاظاً على سلامتهم.

وشهد البرنامج تحذيراً شديداً من الإفراط فى تناول المأكولات والمشروبات الرمضانية، حيث طالب المدرب اللاعبين بالحفاظ على أوزانهم، من أجل الجاهزية لعودة التدريبات الجماعية خلال الفترة التالية.

فى سياق متصل يترقب مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» من تحديد موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن كان من المقررة إقامتها فى أول مايو الجارى، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد عبور الفارس الأبيض لنظيره الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع المواجهتين.