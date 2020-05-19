رانيا علواني تعتذر عن عدم الاستمرار فى المكتب التنفيذى بالنادي الأهلي

لقي قرار مجلس الوزراء بالسماح بعودة النشاط الرياضى تدريجيًا بداية من يوم 15 يونيو المقبل بفتح الأندية، ودراسة عودة التدريبات، بجانب التصريحات التى أكد خلالها المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، بشأن تمسك الدولة باستكمال الموسم، ترحيبًا كبيرًا من جانب الأهلي.

ورحب النادى الأهلى باستكمال الموسم الرياضى بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة لاعتبارات عدة، على رأسها العامل الاقتصادى المؤثر على هذه الأزمة، وسيضع الأندية فى مشكلة مالية ضخمة.

وحذر مسئولو الأهلى من خسائر إلغاء بطولة الدورى فى أكثر من ظهور إعلامى، وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن النادى الأهلى يتفق تماماً مع أى قرار تتخذه الدولة صاحبة الحق الأصيل فى إدارة الملفات الحالية فى ظل أزمة انتشار

وأكد أن الأهلى طالب باستكمال الدورى، خصوصًا فى ظل المشاكل المالية التى تتكبدها الأندية فى حالة إلغاء النشاط الكروى هذا الموسم، بخلاف أن هناك 3 أندية ستشارك فى نصف نهائى بطولتى الكونفيدرالية ودورى أبطال أفريقيا، وبالتالى تحتاج للتجهيز والعودة للمباريات قبل استكمال المنافسات القارية.

على صعيد متصل، وقع سعد سمير، مدافع الأهلى، عقداً جديداً بعد جلسة عقدها مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لإنهاء الجدل حول أزمته، بعدما تردد أن اللاعب أصبح حراً بسبب إصابته ورفع اسمه من قائمة الفريق.

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ورغم تأكيدات مدير الكرة أن هذه الحالة حدثت من قبل مع الأهلى

وتمت إعادة قيد اللاعبين بعد التعافى من الإصابة، مثلما حدث مع الأنجولى جلبرتو بجانب محمد محمود ورامى ربيعة.

فى الوقت الذى أفسد صالح جمعة، نجم وسط فريق الأهلى، مخطط إدارة القلعة الحمراء لطرحه ضمن صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يستهدفهم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وتم طرح اسم صالح جمعة للانتقال للنادى الإسماعيلى فى الموسم المقبل من أجل التعاقد مع باهر المحمدى، مدافع وقائد الدراويش فى الموسم المقبل، كما تم طرح اسمه ضمن صفقة انتقال أحد لاعبى بيراميدز فى الموسم الجديد.

ورفض صالح فكرة طرح اسمه فى صفقات تبادلية، كما طالب اللاعب بفسخ عقده بالتراضى، أو الموافقة على رحيله فى الموسم المقبل.

على جانب آخر اعتذرت الدكتورة رانيا علوانى، عضو مجلس الإدارة، عن عدم الوجود فى المكتب التنفيذى للقلعة الحمراء، بسبب كثرة ارتباطاتها، ووافق مجلس الإدارة على طلبها، وانضم بدلاً منها إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.